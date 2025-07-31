Силовики пришли с обысками в одно из ведомств Ингушетии

СК: в Минэкономразвития Ингушетии прошли обыски в рамках дела о мошенничестве

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Республике Ингушетия пришли с обысками в Минэкономразвития в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что дело завели в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

«В августе 2022 года между Министерством экономического развития Республики Ингушетия и подозреваемым, являющимся индивидуальным предпринимателем, заключен государственный контракт на оказание услуг по организации проведения республиканского экономического форума «Деловая Ингушетия – 2022» на общую сумму 3 000 000 рублей. Согласно платежному поручению на расчетный счет фигуранта поступили указанные денежные средства, при этом фактически вышеуказанный форум проведен другой организацией», — говорится в сообщении республиканского Следкома.

Во время обыска силовики изъяли документы, имеющие отношение к делу, их анализируют следователи. В рамках расследования специалистам предстоит оценить действия сотрудников ведомства.

Накануне агентство «Интерфакс», ссылаясь на источники, писало, что обыски прошли в Минобрнауки Ингушетии. По предварительной информации, обыски могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей, которые были выделены на подготовку к ЕГЭ.

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