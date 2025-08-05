Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда

Власти Таиланда депортируют российского видеоблогера Тимура Збарского 15 августа. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.

«Гражданин РФ Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда», — сказал он.

Блогера обвиняют в незаконных съемках в зоне боевых действий на границе с Камбоджей. Мужчина проехал 150 км, фиксируя работу средств ПВО и последствия обстрелов. Сейчас он находится в тюрьме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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