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Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда

Посольство РФ в Таиланде: блогера Збарского депортируют из страны 15 августа
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SirichaiKeng/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда депортируют российского видеоблогера Тимура Збарского 15 августа. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин.

«Гражданин РФ Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда», — сказал он.

Блогера обвиняют в незаконных съемках в зоне боевых действий на границе с Камбоджей. Мужчина проехал 150 км, фиксируя работу средств ПВО и последствия обстрелов. Сейчас он находится в тюрьме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал, что будет в деле арестованного во Франции баскетболиста Касаткина.

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