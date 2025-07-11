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Адвокат рассказал, что будет в деле арестованного во Франции баскетболиста Касаткина

Адвокат Калинов: Касаткина отправят в США, осудят, а потом обменяют
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Адвокат Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, как будут развиваться события в деле арестованного во Франции по запросу США российского баскетболиста Даниила Касаткина.

«Раз суд Франции решил его оставить, сейчас вопрос решается об экстрадиции в Америку, учитывая, что якобы там доказательства имеются… Анализируя все обстоятельства, предварительно думаю, что осудят. Экстрадируют, осудят и потом, наверное, скорее всего обменяют. Думаю, вот так будут развиваться события», — отметил Калинов.

Касаткин был арестован во Франции по обвинению в участии в хакерских атаках группы Conti на территории Соединенных Штатов Америки. В данный момент решается вопрос о его депортации в США. Россиянин с 2016 по 2019 год учился в США в Университете Пенсильвании, после чего продал сброшенный до заводских настроек ноутбук и уехал в Россию, где продолжил баскетбольную карьеру. Деятельность хакерской группы Conti пришлась на период с 2020 по 2022 год.

Ранее в Единой лиге ВТБ призвали справедливо рассматривать дело Касаткина.

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