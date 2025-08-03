«Огреб не по-детски». Российского блогера арестовали в Таиланде за съемку войны с Камбоджей

В Таиланде арестовали блогера Збарского, снимавшего бои на границе с Камбоджей

В Таиланде задержали российского блогера Тимура Збарского. Его обвиняют в незаконных съемках в зоне боевых действий на границе с Камбоджей. Мужчина проехал 150 км, фиксируя работу средств ПВО и последствия обстрелов. Сейчас россиянин находится в тюрьме, вынужден спать на бетонном полу и довольствоваться «отвратной пищей». Через несколько недель его ждет депортация.

В Таиланде арестовали 49-летнего блогера родом из Тверской области Тимура Збарского. Причиной стали несанкционированные съемки в зоне боевых действий на границе с Камбоджей, сообщила тайский волонтер Светлана Шерстобоева в сообществе о туризме в Таиланде в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Збарский преодолел 150 км вдоль границы, снимая минометные обстрелы и работу систем противовоздушной обороны. В последние дни он посетил «мертвый город» в четырех километрах от границы с Камбоджей, где снимал дома местных жителей. По информации Mash, 1 августа блогер запечатлел похороны тайского солдата.

При этом в Таиланде действует цензура — информацию о военном конфликте могут освещать исключительно официальные СМИ, подчеркнула Шерстобоева.

Местные патрули останавливали россиянина, проверяли смартфон, но впоследствии отпускали. В итоге мужчину задержали в Паттайе, сейчас он находится в Бангкоке — в Центре содержания иммигрантов под стражей (Immigration Detention Centre, IDC).

«Вряд ли Тимур Збарский работал на российскую разведку, но огреб не по-детски», — заметила Шерстобоева.

Аккаунты блогера в социальных сетях уже удалены.

Блогера ждет депортация, весь процесс может занять в среднем две недели, рассказала волонтер в беседе с «Газетой.Ru». Но «для ускорения нужны деньги», подчеркнула она.

«Все шансы остаться, откупиться — до IDC. Попал — шансов нет ни одного. И пока неизвестно, за что задержали, какую статью вменяют», — поделилась Шерстобоева.

Поскольку питание в IDC «отвратное», друг россиянина передаст ему наличные для покупки еды, позже Збарскому вручат вещи из Паттайи. Кроме того, мужчине нужны зубная щетка, расческа, носки и трусы, а также резиновый коврик, так как в этой тюрьме «спят на бетонном полу», добавила волонтер.

О личности Збарского известно немногое. Он долгое время жил в Таиланде, основал свою туристическую фирму и был блогером. Военные репортажи ранее не снимал.

Что случилось в Таиланде?

Таиланд и Камбоджа более 50 лет оспаривают суверенитет в различных недемаркированных точках вдоль своей сухопутной границы. 24 июля бои между тайскими и камбоджийскими военными вспыхнули на спорной приграничной территории в окрестностях древнего храма Та Моан Том.

Согласно заявлению МИД Таиланда, войска Пномпеня обстреляли тайскую военную базу и нанесли удары по гражданским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ тайские военно-воздушные силы атаковали объекты на территории Камбоджи, а военное командование сообщило о начале операции против соседнего королевства.

«Виноват телефонный звонок». Почему вспыхнул конфликт на границе Таиланда и Камбоджи В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки... 24 июля 14:56

Российский посол в Таиланде Евгений Томихин в эфире телеканала «Россия-24» 28 июля подчеркивал, что россиянам следует воздержаться от посещения «проблемных территорий» в Таиланде и Камбодже на фоне конфликта.

«Каждую неделю сейчас, несмотря на летний период у нас в России, в Таиланд на отдых прибывают примерно по 20 тыс. человек. Но мы, конечно же, рекомендуем воздержаться от поездок в проблемные территории», — отметил он.

Дипломат уточнил, что посольство РФ не получало обращений от россиян, постоянно или временно находящихся в королевстве, из зоны конфликта с Камбоджей.

Один из российских туристов в беседе с РИА Новости рассказал, что в туристических районах Камбоджи обстановка была спокойной, несмотря на обострение конфликта.

«Если вдали от границы, то безопасно. В курортных местах все как обычно пока что <...> Но эскалация идет. Раньше только из «калашей» стреляли регулярно, сейчас вон из РСЗО (реактивных систем залпового огня)», — поделился он.

Кхмерская студентка тоже обратила внимание на то, что обе стороны стали использовать более тяжелое вооружение. Взрывы были слышны примерно в 70 километрах от границы, добавила она.

«Они хотят мира»: Трамп намекнул на скорое завершение конфликта Таиланда и Камбоджи Президент США Дональд Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти... 27 июля 00:43

Но острая фаза конфликта длилась недолго. 26 июля президент США Дональд Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок подтвердил, что готов заключить мировое соглашение с Пномпенем. И уже 28 июля перемирие между двумя королевствами вступило в силу.