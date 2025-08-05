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В России мать и дочь приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

В Севастополе мать и дочь приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Севастопольский городской суд приговорил мать и дочь к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила прокуратура города в Telegram.

Отмечается, что женщины передавали фотографии объектов ВС РФ украинским органам в 2023 году. Доказана передача снимков через мессенджер-канал, связанный с разведкой Украины. Обе осуждены по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

После оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

1 августа стало известно о задержании 47-летнего мужчины в Севастополе. По данным следствия, он установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинской разведкой для сбора данных. Позже сообщалось, что задержанный снабжал Киев данными о системах ПВО.

Днем ранее суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска Марию Торбяковскую к 17 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены и публичном оправдании терроризма в интернете.

Ранее в Москве супружескую пару осудили за госизмену.

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