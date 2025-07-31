В Москве супружескую пару осудили за госизмену

Мосгорсуд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам за передачу данных Украине

Московский городской суд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам в колонии строгого режима за передачу Киеву сведений о военных и силовых ведомствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Московским городским судом за совершение государственной измены осуждены и приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима граждане России муж и жена, проживавшие в Москве», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, что они были задержаны весной 2024 года. Злоумышленники собирали и передавали украинской разведке информацию о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, Генштаба РФ и Росгвардии, а также персональные данные правоохранителей, сотрудников судов и военного комиссариата. Сообщается, что они планировали поджоги в канун Дня Победы.

Дела 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга — экс-сотрудника ОМВД Измайлово — 42-летнего Павла Коротича проходили по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по части 1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и части 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотропного вещества).

До этого Кемеровский областной суд приговорил 29-летнего жителя Новокузнецка к 14 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности России.

Ранее профессора РЭУ им. Плеханова арестовали по делу о госизмене.