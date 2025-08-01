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Задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о ПВО

ФСБ: задержанный в Севастополе агент ВСУ снабжал Киев данными о системах ПВО
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, которого задержали в Севастополе по подозрению в госизмене, рассказал на видео от ФСБ, что регулярно снабжал Вооруженные силы Украины (ВСУ) данными о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе.

«Периодически, когда ездил на работу, с работы, по своим делам. Если видел, что система находится в этом месте, я просто отправлял текстовое сообщение, что стоят там же, и количество штук, которые я видел», — уточнил он.

Утром 1 августа стало известно о задержании 47-летнего мужчины в Севастополе. По данным следствия, он установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ через Telegram-канал, использовавшийся украинской разведкой для сбора данных.

По заданию куратора задержанный зафиксировал на фото и видео работу российских систем противовоздушной обороны в городе, а затем передал ВСУ координаты их расположения и сведения о заступлении на боевое дежурство.

Ранее жительницу Херсонской области осудили за госизмену и шпионаж.

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