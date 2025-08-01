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Жителя Севастополя задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ: в Севастополе задержали мужчину за передачу Киеву данных о ПВО
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе жителя России, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о системе противовоздушной обороны в городе. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, 47-летний мужчина установил контакт с представителем сил специальных операций Вооруженных сил Украины через Telegram-канал, использовавшийся украинской разведкой для сбора данных. По заданию куратора он зафиксировал на фото и видео работу российских систем противовоздушной обороны в городе, а затем передал ВСУ координаты их расположения и сведения о заступлении на боевое дежурство.

В ФСБ отметили, что задержанный уже дал признательные показания. На него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), он арестован.

До этого Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену. 19-летняя жительница Херсонской области Юлия Соколова признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

Ранее житель Воронежа получил 18 лет колонии за подготовку теракта.

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