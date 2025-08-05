В республике Алтай засняли первый снег

Появилось видео первого снегопада на Семинском перевале в республике Алтай

На Семинском перевале в республике Алтай выпал снег. Об этом пишет Telegram-канал «Алтай: главные новости».

«Семинский перевал сегодня перед рассветом», — говорится в посте.

На кадрах видны летящие хлопья снега. Других подробностей не приводится.

Судя по данным Гидрометцентра по региону, во вторник, 5 августа прогнозировали осадки.

5 августа снег увидели жители Кемеровской области. При местные синоптики заявили, что это был не снег, а морось.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃. По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.