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В республике Алтай засняли первый снег

Появилось видео первого снегопада на Семинском перевале в республике Алтай
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На Семинском перевале в республике Алтай выпал снег. Об этом пишет Telegram-канал «Алтай: главные новости».

«Семинский перевал сегодня перед рассветом», — говорится в посте.

На кадрах видны летящие хлопья снега. Других подробностей не приводится.

Судя по данным Гидрометцентра по региону, во вторник, 5 августа прогнозировали осадки.

5 августа снег увидели жители Кемеровской области. При местные синоптики заявили, что это был не снег, а морось.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃. По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

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