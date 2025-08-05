Москвичам пообещали дождливый вторник с прояснениями

В Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет. Во второй половине дня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди местами будут ливневыми, причем наиболее интенсивными — в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся. В Москве температура составит от +22 до +24℃, в области — от +20 до +25℃.

Леус также отметил, что ветер будет северо-западным со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, в середине дня ожидаются порывы. Атмосферное давление будет слабо расти, однако останется ниже нормы — к вечеру показатель достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до 7 августа в Москве будут идти дожди. По его словам, кроме осадков, в начале недели дневная температура в городе снизится до +22–24°C, а в среду благодаря юго-западным воздушным массам термометр покажет на один градус больше. Однако на следующий день снова станет прохладнее.

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