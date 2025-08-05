На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали дождливый вторник с прояснениями

Синоптик Леус: в Москве во вторник пройдут дожди, температура поднимется до +24℃
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет. Во второй половине дня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди местами будут ливневыми, причем наиболее интенсивными — в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся. В Москве температура составит от +22 до +24℃, в области — от +20 до +25℃.

Леус также отметил, что ветер будет северо-западным со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, в середине дня ожидаются порывы. Атмосферное давление будет слабо расти, однако останется ниже нормы — к вечеру показатель достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до 7 августа в Москве будут идти дожди. По его словам, кроме осадков, в начале недели дневная температура в городе снизится до +22–24°C, а в среду благодаря юго-западным воздушным массам термометр покажет на один градус больше. Однако на следующий день снова станет прохладнее.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами