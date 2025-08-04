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Москвичам пообещали лужи по пояс

Синоптик Шувалов: местами в Москве может быть по пояс воды из-за ливня
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ливень, который надвигается на Москву и Московскую область, местами может привести к значительным подтоплениям. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно», — сказал синоптик, отметив, что пик непогоды придется на послеобеденное время понедельника и раннее утро вторника.

По его прогнозу, максимальное количество осадков выпадет на западе Московской области. В Кубинке, Звенигороде и Клину будет до 60 мм осадков, то есть 75% месячной нормы.

Температура воздуха в столице 4 августа составит около +22...+24 °С, 5 августа — около +20 °С.

В среду, 6 августа, воздух прогреется до +26 °С.

4 августа в Москве во время ливня затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

Ранее сообщалось, что изменение климата в ближайшие годы приведет к 40-градусной жаре в Москве.

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