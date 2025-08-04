Суд продлил арест 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Адвокат Айвар: суд на полгода продлил арест обвиняемым в теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд на полгода продлил арест 19 исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила ТАСС адвокат Людмила Айвар, которая представляет интересы 127 потерпевших.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемым сроком на полгода», — сказала защитница.

По ее словам, обвиняемые пробудут под стражей до 7 января 2026 года.

До этого сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» рассматривалось 2-м Западным окружным военным судом в закрытом режиме.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей концертного зала «Крокус» в Подмосковье перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Как следует из материалов дела, исполнители теракта действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов. На суде 4 августа они признали свою вину. Однако один из нападавших — Рачабализод Муродал — признал вину частично. Он заявил, что состоял в запрещенной организации и совершал джихад.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе».