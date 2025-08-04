У большинства выживших при теракте в «Крокусе» обнаружили расстройства

РИА: у 68 потерпевших при теракте в «Крокусе» выявили психические расстройства

У 68 из 108 потерпевших при теракте в «Крокусе» выявили психические расстройства в ходе судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщается в материалах дела, которые имеются в распоряжении у РИА Новости.

Отмечается, что у большинства потерпевших установили развитие психических расстройств в форме смешанной тревожной и депрессивной реакции, а также расстройство эмоций и поведения. По данным судебно-медицинских экспертиз, это является следствием сильного стресса перенесенного во время теракта. Подобное расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» будет рассмотрено 2-м Западным окружным военным судом в закрытом режиме.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных террористов ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Как следует из материалов дела, исполнители теракта действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе».