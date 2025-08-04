Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину

Исполнители теракта в подмосковному «Крокус Сити Холле» полностью признали свою вину. Об этом газете «Известия» рассказал один из участников процесса.

Также отмечается, что один из нападавших — Рачабализод Муродал — признал вину частично. Он заявил, что состоял в запрещенной организации и совершал джихад.

До этого сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» будет рассмотрено 2-м Западным окружным военным судом в закрытом режиме.

Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных террористов ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Как следует из материалов дела, исполнители теракта действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе».