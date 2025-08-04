Восемь соучастников террористов из «Крокуса» частично признали вину

Восемь соучастников исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» частично признали вину. Об этом сообщила ТАСС представитель 127 потерпевших адвокат Людмила Айвар.
«Среди соучастников преступления из 15 человек частично признали вину восемь человек, а вину отвергли — семеро», — сказала она.
Сообщается, что среди признавших вину оказались следующие фигуранты: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.
В свою очередь, не признали вину Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, братья Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил. Все они внесены в РФ в перечень террористов.
Нападение вооруженной группы на зрителей концертного зала в Подмосковье произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько террористов ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар.
Как следует из материалов дела, исполнители теракта действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.
Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.