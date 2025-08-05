В Дагестане местного жителя будут судить по статье о терроризме из-за поста в мессенджере

СК Дагестана: мужчину будут судить за оправдание терроризма

Жителя Республики Дагестан подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Следкома региона.

По версии следствия, летом прошлого года фигурант, находясь заграницей, в интернете оправдывал терроризм .

«Совершил публичное оправдание терроризма путем размещения в канале мессенджера, доступ к просмотру которого имеет неограниченный круг пользователей сети «Интернет» аудиозаписи, направленной на формирование идеологии терроризма и оправдывающей террористическую деятельность», — сказано в сообщении.

На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.

5 августа сообщалось, что житель города Чистополя в Республике Татарстан пойдет под суд за аналогичное преступление. По версии следствия, в 2023 году мужчина размещал на своей странице в соцсети видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за призывы к казни российских политиков.