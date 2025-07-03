На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчину арестовали за призывы к казни российских политиков

В Петербурге суд арестовал мужчину за призывы к казни российских политиков
true
true
true
close
Shutterstock

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Егора Вощинина, обвиняемого в двух эпизодах по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как считает следствие, 20 и 23 октября 2023 года мужчина опубликовал в одном из каналов мессенджера Telegram сообщения, которые, согласно заключению эксперта, содержат «совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение».

«Он же в мессенджере Telegram публиковал в комментариях к записям Telegram-чатов 07.12.2024 и 13.12.2024 сообщения, которые также содержат признаки побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение», — сказано в сообщении.

Вощинина задержали 2 июля. В тот же день ему предъявили обвинение. Фигуранта отправили в СИЗО до 18 августа.

В конце июня в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Крыму местного жителя задержали за призывы к уничтожению Крымского моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами