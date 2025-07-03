В Петербурге мужчину арестовали за призывы к казни российских политиков

В Петербурге суд арестовал мужчину за призывы к казни российских политиков

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Егора Вощинина, обвиняемого в двух эпизодах по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как считает следствие, 20 и 23 октября 2023 года мужчина опубликовал в одном из каналов мессенджера Telegram сообщения, которые, согласно заключению эксперта, содержат «совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение».

«Он же в мессенджере Telegram публиковал в комментариях к записям Telegram-чатов 07.12.2024 и 13.12.2024 сообщения, которые также содержат признаки побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение», — сказано в сообщении.

Вощинина задержали 2 июля. В тот же день ему предъявили обвинение. Фигуранта отправили в СИЗО до 18 августа.

В конце июня в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за призывы наносить удары по России, адресованные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Крыму местного жителя задержали за призывы к уничтожению Крымского моста.