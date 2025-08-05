Житель Татарстана пойдет под суд по делу о призывах к терроризму

В Татарстане мужчину будут судить за призывы к терроризму из-за видео в соцсети

Житель города Чистополя в Республике Татарстан пойдет под суд по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК СК) по региону в Telegram-канале.

«‎По версии следствия, в 2023 году обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что фигурант признал вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

В ведомстве также напомнили, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких и карается лишением свободы на срок до семи лет.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга. По данным следствия, в период с декабря 2023 года по апрель текущего года подозреваемый публиковал со своей личной страницы комментарии, в которых он призывал к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за призывы к казни российских политиков.