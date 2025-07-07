Стоимость обучения в российских вузах выросла на 12%

Минобрнауки: стоимость обучения в вузах РФ увеличилась на 12% за год

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Интерфакс», приводя данные Минобрнауки РФ.

«Средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве — 15,7%, Санкт-Петербургу — 11,1%, по остальным регионам — 11,3%», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в 2025 году уровень платы за обучение на бакалавриате в российских вузах в среднем не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону.

Недавно в петербургской полиции сообщили, что злоумышленники начали обманывать абитуриентов под видом сотрудников вузов. Мошенники звонят студентам, представляясь сотрудниками приемной комиссии, и сообщают о высоких шансах абитуриента поступить на бюджет. Они присылают молодым людям ссылки, ведущие к дублированию данных с сайта госуслуг для кражи персональных данных.

Некоторым абитуриентам и их родителям мошенники предлагают «решить вопрос» с зачислением в вуз или колледж за деньги.

Ранее в Минобрнауки прокомментировали жалобы на повышение цен на обучение в вузах.