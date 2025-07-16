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Минобрнауки хочет контролировать стоимость обучения во всех вузах России

Омельчук: Минобрнауки готово контролировать стоимость обучения в вузах РФ
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Владимир Песня/РИА Новости

Минобрнауки хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах. Об этом заявил замминистра Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент цены устанавливают учредители: к примеру, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, а для медицинских — Минздрав.

«<...> С точки зрения упорядочивания <...> логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах — нам кажется, было бы логичным», — отметил замминистра.

По словам Омельчука, стоимость обучения на первом курсе платных отделений в российских вузах в 2025 году выросла в среднем на 11% по стране.

В начале июля в Минобрнауки пояснили, что в 2025 году уровень платы за обучение на бакалавриате в российских вузах в среднем не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. При этом, как уточнили в министерстве, вузы могут сами устанавливать стоимость обучения, однако в министерстве науки и высшего образования контролируют ситуацию.

В свою очередь, замглавы министра Дмитрий Афанасьев, комментируя информацию о якобы существенном повышении цен на образование в вузах, подчеркнул, что учреждения рискуют «не получить абитуриентов», если сделают цены на образование неоправданно высокими.

Ранее стало известно, что студенты МГУ продают места для родственников однокурсников на церемонию вручения дипломов.

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