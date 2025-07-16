Минобрнауки хочет контролировать стоимость обучения во всех вузах России

Минобрнауки хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах. Об этом заявил замминистра Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент цены устанавливают учредители: к примеру, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, а для медицинских — Минздрав.

«<...> С точки зрения упорядочивания <...> логики ценообразования, конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах — нам кажется, было бы логичным», — отметил замминистра.

По словам Омельчука, стоимость обучения на первом курсе платных отделений в российских вузах в 2025 году выросла в среднем на 11% по стране.

В начале июля в Минобрнауки пояснили, что в 2025 году уровень платы за обучение на бакалавриате в российских вузах в среднем не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону. При этом, как уточнили в министерстве, вузы могут сами устанавливать стоимость обучения, однако в министерстве науки и высшего образования контролируют ситуацию.

В свою очередь, замглавы министра Дмитрий Афанасьев, комментируя информацию о якобы существенном повышении цен на образование в вузах, подчеркнул, что учреждения рискуют «не получить абитуриентов», если сделают цены на образование неоправданно высокими.

Ранее стало известно, что студенты МГУ продают места для родственников однокурсников на церемонию вручения дипломов.