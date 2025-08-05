Опубликован рейтинг российских вузов по подготовке кадров для ИИ-отрасли

Более 200 российских вузов вошли в рейтинг Альянса в сфере ИИ по подготовке кадров

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опубликовал третий рейтинг российских вузов по подготовке кадров для отрасли, в который вошли 203 университета из 68 регионов страны, сообщает пресс-служба Сбера.

Первое место в рейтинге занял НИУ ВШЭ, получив наивысшую категорию «А++».

Также лидерами рейтинга стали ИТМО и МФТИ с оценкой «А+», а МГУ и СПбГУ вошли в группу «А».

Университеты оценивались на основе открытых данных и независимых исследований Альянса в сфере ИИ. Всего было проведено более 150 опросов работодателей и анкетирование более 12 тыс. студентов.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера, председателя наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александра Ведяхина, рейтинг не только отражает уровень российского образования в сфере, но и служит дорожной картой для развития отечественной цифровой экономики.

«Инвестиции в человеческий капитал и тесное сотрудничество науки, образования и бизнеса создают прочный фундамент для инноваций, которые станут движущей силой национального прогресса и повысят глобальную конкурентоспособность страны в эпоху ИИ», — сказал он.

Также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что мир стоит на пороге нового технологического уклада.

«Альянс в сфере ИИ собирает представителей университетского сообщества и бизнеса, которые вместе обсуждают вопросы, стоящие перед системой высшего образования в связи с повсеместным внедрением искусственного интеллекта в различные отрасли экономики», — сказал он.

В рейтинг включены вузы, предлагающие программы бакалавриата и специалитета в сфере ИИ.