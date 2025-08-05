В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation, поддерживающую причастных к экстремизму и терроризму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«‎Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам», — говорится в сообщении.

В ГП добавили, что в начале этого года организация запустила программу поддержки русскоязычных проектов, оставшихся без финансирования со стороны США. Так, с февраля по март фонд выделил около 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России, отметили в ведомстве.

В июле этого года ведомство признало нежелательной германскую неправительственную организацию «Фонд Розы Люксембург».

11 июля министерство юстиции Российской Федерации включило украинскую организацию «Благотворительный фонд «Армия SOS» в перечень нежелательных на территории РФ организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.