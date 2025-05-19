На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию

Генпрокуратура: Amnesty International признана в РФ нежелательной организацией
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ведомство‎.

«‎Позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире, но в действительности лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что члены организации финансируют экстремизм и деятельность иноагентов.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии в связи с публикацией там фейков о СВО. Amnesty International существует с 1961 года. В 1977 организация получила Нобелевскую премию мира.

15 мая Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity, которая поддерживает ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным Генпрокуратуры, участники организации занимаются пропагандой антироссийских взглядов и организацией мероприятий, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ в сфере здравоохранения, а также «навязывают западную идеологию», противоречащую российским традиционным ценностям.

Ранее в России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами