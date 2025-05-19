Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ведомство‎.

«‎Позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире, но в действительности лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что члены организации финансируют экстремизм и деятельность иноагентов.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии в связи с публикацией там фейков о СВО. Amnesty International существует с 1961 года. В 1977 организация получила Нобелевскую премию мира.

15 мая Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity, которая поддерживает ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным Генпрокуратуры, участники организации занимаются пропагандой антироссийских взглядов и организацией мероприятий, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ в сфере здравоохранения, а также «навязывают западную идеологию», противоречащую российским традиционным ценностям.

Ранее в России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов.