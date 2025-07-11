Фонд «Армия SOS» внесли в перечень нежелательных на территории РФ организаций

Минюст внес «Армию SOS» в перечень нежелательных на территории РФ организаций

Министерство юстиции Российской Федерации включило украинскую организацию «Благотворительный фонд «Армия SOS» в перечень нежелательных на территории РФ организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Минюст включил в список нежелательных на территории России организаций European Resilience Initiative Centre (ERIC, «Европейский инициативный центр устойчивости»).

Йельский университет также признали нежелательной организацией на территории страны, объяснив это оправданием использования средств, выделенных на дискредитацию российских органов государственной власти. В заявлении Генпрокуратуры подчеркивается, что на базе Йельского университета действует Школа международных отношений, которую ведомство называет своего рода центром подготовки лидеров протестной деятельности.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области рассматривает вопрос о признании фонда помощи антивоенным священникам «Мир всем» нежелательным в России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.