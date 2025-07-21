«Фонд Розы Люксембург» уличили в радикализации российской молодежи

Генеральная прокуратура России признала нежелательной германскую неправительственную организацию «Фонд Розы Люксембург». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что фонд «реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, а также дискредитацию органов госвласти РФ».

11 июля министерство юстиции Российской Федерации включило украинскую организацию «Благотворительный фонд «Армия SOS» в перечень нежелательных на территории РФ организаций.

До этого ведомство также признало Йельский университет нежелательной организацией на территории России, объяснив это оправданием использования средств, выделенных на дискредитацию российских органов государственной власти. В заявлении Генпрокуратуры подчеркивается, что на базе Йельского университета действует Школа международных отношений, которую ведомство называет своего рода центром подготовки лидеров протестной деятельности.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.