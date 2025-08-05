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Движение поездов в Ростовской области замедлено в результате ЧП

Четыре поезда задержаны из-за нарушения работы сети на ж/д в Ростовской области
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

В результате происшествия на железной дороге в Ростовской области четыре пассажирских поезда задерживаются до 1 часа по состоянию на 12:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Сообщается, что по одному из путей на участке между станциями Миллерово и Тарасовка была нарушена работа контактной сети.

«По состоянию на 12:00 мск на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 568 Москва — Анапа, № 284 Череповец — Анапа, № 102 Москва — Адлер», — говорится в сообщении.

4 августа четыре пригородных поезда были отменены, три пассажирских поезда задержались в результате падения обломков беспилотников на станции Арчеда во Фролово Волгоградской области.

До этого в Челябинске следователи начали проверку после схода вагонов поезда с рельсов. Инцидент произошел на станции Шершни. По предварительным данным, во время разгрузочных работ порвался лебедочный трос, из-за чего восемь вагонов товарного поезда сошли с путей.

Ранее на западе Германии парализовало движение поездов.

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