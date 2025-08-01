В Челябинске на ж/д станции с рельсов сошли восемь вагонов поезда

В Челябинске восемь вагонов товарного поезда сошли с рельсов

В Челябинске следователи проводят проверку после схода вагонов поезда с рельсов. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Инцидент произошел на станции Шершни. По предварительным данным, во время разгрузочных работ порвался лебедочный трос, из-за чего восемь вагонов товарного поезда сошли с путей.

«В результате происшествия пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего.

Свою проверку организовала прокуратура региона. В ведомстве уточнили, что авария не повлияла на график движения других составов.

До этого в Германии из-за схода поезда на юго-западе страны пострадал как минимум 41 человек, у некоторых диагностировали тяжелые травмы. При этом еще троих (машиниста, сотрудника железнодорожной компании и одного пассажира) медикам спасти не удалось.

Ранее в Кургане вагон грузового поезда сошел с рельсов на железнодорожной станции.