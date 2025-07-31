На западе Германии парализовано движение поездов

В результате возгорания в одном из кабельных туннелей парализовано движение поездов на участке между городами Дуйсбург и Дюссельдорф на западе ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По данным агентства, полиция исходит из того, что была совершена диверсия.

Расследованием инцидента занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности.

До этого в Великобритании отменили свыше 100 рейсов гражданской авиации из-за технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением.

19 июля официальный представитель МВД Польши Яцек Добжиньский рассказал, что в стране инициировали проверку сбоя в системе координации воздушного движения. По его словам, сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии.

Ранее стало известно количество пострадавших при сходе поезда на юго-западе Германии.