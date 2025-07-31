На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На западе Германии парализовано движение поездов

DPA: движение поездов парализовано на западе ФРГ
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В результате возгорания в одном из кабельных туннелей парализовано движение поездов на участке между городами Дуйсбург и Дюссельдорф на западе ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По данным агентства, полиция исходит из того, что была совершена диверсия.

Расследованием инцидента занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности.

До этого в Великобритании отменили свыше 100 рейсов гражданской авиации из-за технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением.

19 июля официальный представитель МВД Польши Яцек Добжиньский рассказал, что в стране инициировали проверку сбоя в системе координации воздушного движения. По его словам, сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии.

Ранее стало известно количество пострадавших при сходе поезда на юго-западе Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами