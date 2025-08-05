На Сахалине развернули полевой госпиталь после землетрясения

В Северо-Курильске Сахалинской области развернули полевой госпиталь после того, как землетрясение повредило районную больницу. Об этом сообщает МЧС России.

«Из-за землетрясения здание районной больницы Северо-Курильска повреждено. Сотрудники ведомства развернули мобильный палаточный госпиталь с операционной и лабораторией для срочных анализов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкцию палаток усилили на случай непогоды. Кроме того, на территории госпиталя проложили дорожки.

До этого сообщалось, что после землетрясения и цунами порт в Северо-Курильске остался без электричества.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Цунами после землетрясения накрыло Курильские острова тремя волнами.

Ранее власти оценили запасы топлива в пострадавшем от цунами Северо-Курильске.