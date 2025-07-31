Землетрясение и цунами оставили порт Северо-Курильска без электричества

В порту Северо-Курильска нет света, он прекратил работу

После землетрясения и цунами остался без электричества порт в Северо-Курильске. Об этом, ссылаясь на оперативные службы Сахалинской области, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, оставшийся без света порт прекратил работу.

30 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна цунами на Курильских островах была самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Глава региона предупредил, что могут быть повреждены электрические сети.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.