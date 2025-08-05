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Бастрыкин поручил проверить главу челябинского СК на фоне ареста его миллиардных счетов

Бастрыкин поручил провести проверку в отношении главы челябинского СК Колбасина
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СУ СК РФ по Челябинской области/VK

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении главы Следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина в связи с публикациями о его возможной противоправной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области», — говорится в сообщении.

1 августа издание Ura.ru писало об аресте счетов Колбасина на почти 4 миллиарда рублей. По данным издания, именно такая сумма фигурирует в иске, который подала Генпрокуратура РФ против основателя золотодобытчика ЮГК Константина Струкова.

Сообщалось, что на аналогичную сумму арестованы счета и других ответчиков: заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и Струкова. Все они по иску несут солидарную ответственность.

Ранее экс-чиновника Минобороны приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями.

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