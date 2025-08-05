Адвокаты редактора Ura.ru Аллаярова обжаловали продление ареста

Сторона защиты редактора уральского портала Ura.ru Дениса Аллаярова обжаловала продление ареста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Жалоба подана по продлению меры пресечения Аллаярову, в Свердловский областной суд материал еще не направлен», — сказали журналистам.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля журналисту продлили арест.

Аллаяров отрицает свою вину, считая обвинения провокацией. Согласно информации, опубликованной в СМИ, Карпов, которому грозит до 10 лет лишения свободы по другому уголовному делу, мог дать показания против своего племянника в целях смягчения наказания. Подробная информация об этом деле представлена в материале, опубликованном «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов и угрожали.