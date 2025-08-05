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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 39

После ДТП с автобусом в Тульской области госпитализированы 35 пострадавших
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Прокуратура Тульской области

В больницы Тульской области после ДТП с автобусом госпитализировали 35 человек. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

Всего пострадали 39 человек, включая пятерых детей. Среди госпитализированных трое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Кузнецов добавил, что местные врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

До этого сообщалось о 30 пострадавших. Их доставили в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, отмечали в МВД.

ДТП произошло 5 августа около 7:10 на 228-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, столкнулся с опорой пункта оплаты. В момент происшествия в салоне находились 48 человек. Предварительная причина аварии — сильный туман.

Ранее поезд протаранил грузовик на переезде в Забайкальском крае.

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