В Забайкалье поезд столкнулся с грузовиком

В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде станции Безречная. Об этом сообщили в пресс-службе Борзинской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел 21 июля около 10:30 по местному времени. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на применение экстренного торможения, машинисту не удалось избежать столкновения.

Обошлось без пострадавших. Движение пассажирских поездов осуществляется по графику без сбоев. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Похожий инцидент случился в начале июля на Ставрополье. Там «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом на ж/д переезде. Водитель грузовика с прицепом, перевозящего зерно, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с железнодорожным пассажирским составом. Пострадавших в ДТП нет. Движение на данном ж/д переезде ограничено

Ранее аварийный КамАЗ упал в яму на дороге в Новосибирске.