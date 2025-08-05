В МВД назвали возможную причину столкновения автобуса с пунктом оплаты в Тульской области

МВД: причиной ДТП с автобусом в Тульской области мог быть сильный туман

Причиной столкновения пассажирского автобуса с пунктом оплаты на трассе М-4 «Дон» в Тульской области мог стать сильный туман. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

«Предварительная причина — сильный туман», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утром во вторник в Тульской области произошло ДТП с рейсовым автобусом Луганск-Москва. По предварительным данным, в результате столкновения транспортного средства с опорой на пункте оплаты пострадали около 20 человек. Среди них четверо детей.

Накануне на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель выехал на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся поездом, который не успел затормозить. В результате столкновения пострадали 16 пассажиров.

Ранее в Новороссийске произошло жесткое ДТП с поездом и грузовиком.