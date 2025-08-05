Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло

МВД: в ДТП с автобусом в Тульской области пострадало 30 человек

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Тульской области увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По имеющейся информации, среди пострадавших — четверо несовершеннолетних. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, где им оказывается необходимая помощь.

Авария произошла утром 5 августа, около 7:10 на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, в условиях сильного тумана столкнулся с опорой пункта взимания платы. В момент происшествия в салоне находилось 48 человек, включая пятерых детей.

По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, для оставшихся пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. Власти пообещали в ближайшее время организовать доставку людей к конечным пунктам следования.

Ситуация находится на контроле региональных и федеральных экстренных служб. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи, а также глава администрации Киреевского района Владислав Галкин. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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