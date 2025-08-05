Задержанный в Брянской области россиянин готовил покушение на двух человек

Задержанный в Брянской области за подготовку теракта гражданин России во время допроса признался, что готовил покушение не только на главу оборонно-промышленного предприятия в Белгороде, но и на одного из руководителей российской военно-гражданской администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с допросом подозреваемого, распространенного Федеральной службой безопасности РФ.

«В феврале 2025 года должен был установить и ликвидировать за денежное вознаграждение управляющего предприятием, задействованного в гособоронзаказе, и руководителя военно-гражданской администрации Российской Федерации», — признался подозреваемый.

В ходе допроса мужчина также признался, что координировал ракетные и артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местам дислокации Вооруженных сил России.

5 августа стало известно, что сотрудник ФСБ пресекли попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в России проукраинских террористических группировок. Их агент, гражданин России, по заданию связался с представителем данной организации через Telegram, а после прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать сброшенные с беспилотника оружие и взрывчатку.

Ранее ФСБ задержала двух подростков, которые обработали ядом машину новосибирца.