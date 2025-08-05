Задержанный в Брянской области россиянин признался в передаче секретной информации Киеву

Задержанный в Брянской области за подготовку теракта гражданин России во время допроса признался, что передавал кураторам с Украины информацию о позициях группировки российских войск «Север» в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео с допросом подозреваемого, распространенного Федеральной службой безопасности РФ.

Россиянин также рассказал, что координировал ракетные и артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местам дислокации Вооруженных сил России.

5 августа стало известно, что сотрудник ФСБ пресекли попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в России проукраинских террористических группировок. Их агент, гражданин России, по заданию связался с представителем данной организации через Telegram, а после прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать сброшенные с беспилотника оружие и взрывчатку.

Ранее ФСБ задержала двух подростков, которые обработали ядом машину новосибирца.