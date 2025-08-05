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ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия в Белгороде

В ФСБ сообщили о попытке покушения на главу ОПК в Белгороде с помощью дрона
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Федеральная служба безопасности России пресекла попытку покушения на генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий в Белгороде. Об этом сообщил РИА Новости Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, за организацией преступления стояли участники одной из запрещенных в России проукраинских террористических группировок. Их агент, гражданин России, по заданию связался с представителем данной организации через Telegram. Согласно плану, он прибыл в Трубчевский район Брянской области, где должен был забрать сброшенные с беспилотника оружие и взрывчатку.

Как установили в ФСБ, эти материалы предназначались для подготовки нападения на главу предприятия оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник был задержан в процессе реализации преступного плана.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена», в части оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее ФСБ задержала двух подростков, которые обработали ядом машину новосибирца.

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