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На Камчатке за 24 часа произошло семь ощутимых землетрясений

На Камчатке за сутки зафиксировали семь ощутимых землетрясений
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Артем Шелдовицкий, гид компании «Снежная долина»/Telegram-канал «ИВиС ДВО РАН»

За сутки на Камчатке было зафиксировано семь ощутимых землетрясений. Об этом сообщает в Telegram-канале местный филиал Геофизической службы РАН.

По его данным, толчки произошли в Петропавловске-Камчатском в период с 9:00 (00:00 мск) 3 августа до 8:00 (23:00 3 августа мск) 4 августа. Всего в регионе их зафиксировали 85.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

31 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Подземные толчки почувствовали и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт.

После толчков началось извержение вулкана Ключевская Сопка, а за 12 часов после землетрясения было зафиксировано более 130 ощущаемых афтершоков. Последствия коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупредили, что подземные толчки будут продолжаться еще не менее месяца.

Ранее глава тверской пивоварни выжил после землетрясения на Камчатке.

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