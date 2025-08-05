Суд на Урале отклонил жалобу на ликвидацию фонда Ройзмана

На Урале суд не удовлетворил апелляцию на упразднение фонда Ройзмана

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу представителей фонда Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) на решение суда об упразднении этой благотворительной организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — огласил судья.

Иск о ликвидации фонда Ройзмана подавал Минюст России. Суд удовлетворил его в апреле. Сообщалось, что министерство отказалось заключать мировое соглашение с благотворительной организацией из-за того, что оно заявлено и подписано только одной стороной.

В Минюсте объяснили, что заключение соглашения невозможно, поскольку стороной фонда были допущены грубые нарушения законодательства. Ходатайство об оставлении административного искового заявления без рассмотрения суд также отклонил.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Евгений Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее сообщалось, что фонд Ройзмана собрал 222 млн рублей больным детям, но оставил их себе.