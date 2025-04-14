Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Екатеринбурга ликвидировал фонд Ройзмана

Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации фонда Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«‎Суд решил: административный иск удовлетворить», — сказала судья.

14 апреля сообщалось, что Минюст РФ отказался заключать мировое соглашение с фондом Ройзмана. По данным ТАСС, ходатайство о заключении мирового соглашения отклонили по причине того, что оно заявлено и подписано только одной стороной. Другая сторона возражает против заключения и утверждения данного соглашения. Уточняется, что ходатайство передал судье представитель фонда.

Представитель ведомства, в свою очередь, объяснил, что заключение мирного соглашения невозможно, поскольку стороной фонда были допущены грубые нарушения законодательства. Ходатайство об оставлении административного искового заявления без рассмотрения суд также отклонил.

В марте этого года стало известно, что в Свердловской области суд рассмотрит иск регионального минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее «‎Фонд Ройзмана»‎ собрал 222 млн рублей больным детям, но оставил их себе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами