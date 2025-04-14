Минюст РФ отказался заключать мировое соглашение с фондом Ройзмана

Главное управление Минюста РФ по Свердловской области отказалось заключать мировое соглашение с фондом Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) по иску о ликвидации фонда. Суд также отклонил ходатайство защиты об оставлении иска без рассмотрения, пишет ТАСС.

По данным издания, ходатайство о заключении мирового соглашения отклонили по причине того, что оно заявлено и подписано только одной стороной. Другая сторона возражает против заключения и утверждения данного соглашения. Уточняется, что ходатайство передал судье представитель фонда.

Представитель ведомства, в свою очередь, объяснил, что заключение мирного соглашения невозможно, поскольку стороной фонда были допущены грубые нарушения законодательства.

Ходатайство об оставлении административного искового заявления без рассмотрения суд также отклонил.

«‎Согласно правовой позиции пленума Верховного суда, суд обязан оставить иск без рассмотрения, если после проведения проверки не выносились письменные предупреждения с указанием конкретных нарушений и сроков», — сказал адвокат Калой Ахильгов, представляющий фонд Ройзмана.

В марте этого года стало известно, что в Свердловской области суд рассмотрит иск регионального минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.