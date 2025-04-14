Минюст РФ отказался заключать мировое соглашение с фондом Ройзмана

Главное управление Минюста РФ по Свердловской области отказалось заключать мировое соглашение с фондом Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) по иску о ликвидации фонда. Суд также отклонил ходатайство защиты об оставлении иска без рассмотрения, пишет ТАСС.
По данным издания, ходатайство о заключении мирового соглашения отклонили по причине того, что оно заявлено и подписано только одной стороной. Другая сторона возражает против заключения и утверждения данного соглашения. Уточняется, что ходатайство передал судье представитель фонда.
Представитель ведомства, в свою очередь, объяснил, что заключение мирного соглашения невозможно, поскольку стороной фонда были допущены грубые нарушения законодательства.
Ходатайство об оставлении административного искового заявления без рассмотрения суд также отклонил.
«Согласно правовой позиции пленума Верховного суда, суд обязан оставить иск без рассмотрения, если после проведения проверки не выносились письменные предупреждения с указанием конкретных нарушений и сроков», — сказал адвокат Калой Ахильгов, представляющий фонд Ройзмана.
В марте этого года стало известно, что в Свердловской области суд рассмотрит иск регионального минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге.
Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.
Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.