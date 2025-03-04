«‎Фонд Ройзмана»‎ собрал 222 млн рублей больным детям, но оставил их себе

РИА: «‎Фонд Ройзмана» собрал 222 млн рублей больным детям, но не использовал их

«‎Фонд Ройзмана»‎ собрал более 222 млн рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

По данным агентства, собранные деньги «остались в распоряжении организации».

До этого стало известно, что в Свердловской области суд рассмотрит иск регионального минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге. Отмечается, что благотворительный фонд в суде будет представлять его гендиректор Светлана Косолапова.

До этого фонд «Город без наркотиков» выразил намерение подать иск в суд для исключения бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) из числа учредителей организации.

Представители благотворительного фонда подали иск в Арбитражный суд Свердловской области с требованием исключить его. Однако суд вернул заявление, указав, что спор не относится к компетенции арбитражного суда.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, фонд был создан уральскими предпринимателями в 1998 году, а Ройзман внесен в список учредителей с 2002 года. Организация поддерживала реабилитационные центры, но позже столкнулась с уголовными делами из-за незаконного удержания пациентов.

Ранее имя Ройзмана убрали из описания нижегородской выставки.