Автобус с 25 пассажирами упал с моста в разлившуюся реку на Кубани

На Кубани автобус с 25 пассажирами упал с моста в реку при подтоплении

В селе Дефановка Туапсинского округа Краснодарского края автобус с пассажирами упал в реку, сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«В с. Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли всех 25 человек. В операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники», — отмечается в сообщении.

На фоне сильных ливней в Туапсинском округе реки вышли из берегов, в Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. Также из-за селевого потока пришлось перекрыть движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи. Прибывшая на место тяжелая техника очистила проезжую часть, к 12:15 мск движение было восстановлено.

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