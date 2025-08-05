Россиянам разъяснили изменения в порядке налогообложения доходов по вкладам

В Госдуме рассказали, как рассчитывается налог на доходы по вкладам в 2025 году

С 2025 года в России вступили в силу изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, которые затронут миллионы граждан, хранящих свои сбережения в банках. Об этом рассказал ТАСС член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Чаплин отметил, что реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%.

Депутат пояснил, что налогом облагаются только те проценты, которые превышают установленный необлагаемый лимит. Для 2025 года он рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в 2024 году. В 2024 году ставка достигла 21%, поэтому лимит составил 210 тысяч рублей. Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно.

«Для доходов свыше лимита применяется ставка 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — 15%», — сказал парламентарий.

Чаплин также сообщил, что с 2025 года изменился порядок налогообложения вкладов со сроком от 15 месяцев. Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год, что снижает налоговую нагрузку для вкладчиков.

По словам депутата, банки автоматически передают информацию о доходах вкладчиков в Федеральную налоговую службу (ФНС), поэтому вкладчикам не требуется самостоятельно подавать декларацию.

Чаплин отметил, что не подлежат налогообложению вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и доходы, полученные в порядке наследования.

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что на текущий момент целесообразно направить примерно треть имеющихся накоплений на долгосрочный депозитный вклад – со сроком от трех лет и более. По его расчетам, такой шаг позволит заработать порядка 110 тысяч рублей в виде процентов при условии среднего размера размещенных средств.

Ранее экономист оценил, на сколько упадут ставки по вкладам после решения ЦБ.