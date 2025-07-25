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Экономист оценил, на сколько упадут ставки по вкладам после решения ЦБ

Экономист Щербаченко: ставки по вкладам на год упадут до 12% из-за решения ЦБ РФ
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средние ставки по вкладам на год в российских банках снизятся до 12-13%, а на три-шесть месяцев — до 15-16% после снижения ключевой ставки 25 июля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Банки будут предлагать высокие ставки только на короткие сроки (до двух-трех месяцев) или для новых клиентов. Ожидается снижение ключевой ставки до 15–16% до конца года, что повлечет за собой снижение депозитных ставок. Россиянам стоит открыть вклады на 6–12 месяцев, чтобы закрепить доходность выше будущих снижений. В настоящее время годовые вклады предлагают до 14-16%. Разделите сумму между краткосрочными (3–6 месяцев) и среднесрочными (9–12 месяцев) вкладами для большей гибкости. Некоторые банки предлагают повышенные ставки при подключении дополнительных услуг (например, ежемесячные карточные операции на определенную сумму)», — отметил Щербаченко.

Он добавил, что, если средние ставки по депозитам опустятся ниже 12%, многие вкладчики могут рассмотреть другие варианты размещения средств.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год.

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