Россиянам рекомендовали разместить треть накоплений на долгосрочный вклад

Сейчас примерно треть имеющихся накоплений целесообразно разместить на вклад со сроком три года или выше. В этом случае при среднем размере вклада получится заработать 110 тыс. рублей в виде процентов, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вклад на три года позволит зафиксировать хорошую ставку на длительный срок и обеспечить формирование стратегического компонента личной «кубышки».

По данным АСВ, средний размер вклада на 1 апреля 2025 года (самые актуальные данные) россиян (без остатков до 10 тыс. рублей) составляет 645 тыс. рублей. Треть от этой суммы равна 215 тыс. рублей. В настоящее время можно найти вклад на три года с доходностью 14–17% годовых, что превышает прогнозируемый ЦБ уровень инфляции за 2025 год (6–7%) и в 3,5–4 раза выше прогнозируемой Банком России инфляции на 2026–2028 годы (4%). Если в конце июля 2025 года разместить 215 тыс. рублей на три года с доходностью 17% годовых и их выплатой в конце срока, получится заработать около 110 тыс. рублей за срок депозита, и забрать в конце июля 2028 года порядка 325 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, вклады в банках являются очень выгодным и надежным финансовым инструментом — сумма средств с учетом начисленных процентов застрахована АСВ в размере до 1,4 млн рублей для каждого вкладчика в каждом банке.

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