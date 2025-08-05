В Москве снизится температура воды

Температура воды в Москве снизится до 22°C к воскресенью, 10 июля. Об этом рассказал «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Несмотря на это, купальный сезон в столице продолжится.

«Температура воды в Москве и в Московской области от 19 до 24°C. <..> Купальный сезон еще будет продолжаться, но уже будет не очень комфортно», — рассказал синоптик.

До этого Вильфанд рассказал, что до 7 августа в Москве будут идти дожди.

По его словам, кроме осадков, в начале недели дневная температура в городе снизится до +22–24°C, а в среду благодаря юго-западным воздушным массам термометр покажет на один градус больше. Однако на следующий день снова станет прохладнее.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил , что 5 августа в Москве ожидается выпадение 44 мм осадков.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.