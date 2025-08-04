Москвичам пообещали четыре дня дождей

Синоптик Вильфанд заявил, что до 7 августа в Москве будут дожди

Жителей столицы до четверга, 7 августа, ожидает дождливая погода. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, кроме осадков, в начале недели дневная температура в городе снизится до +22–24 °C, а в среду благодаря юго-западным воздушным массам термометр покажет на один градус больше. Однако на следующий день снова станет прохладнее.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что пик аномальных ливней в Москве придется на вечер 4 августа: в центре города во второй половине дня ожидается выпадение 36 мм осадков.

Он прогнозирует, что сильные ливни задержатся в городе до вторника. Ожидается выпадение еще 44 мм осадков. Если прогнозы подтвердятся, в Москве с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа выпадет до 80 мм, а это климатическая норма дождей за весь август (79 мм). Однако на следующих выходных метеорологическое «проклятье» будет снято.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.